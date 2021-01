Meralco wala pang pinutulan ng kuryente sa mga may naiwang bayarin

ABS-CBN News/File

Higit P5,000 pa ang bubunuing bayarin ni Evelyn Burce sa Meralco dahil sa mga natenggang bill noong nakaraang taon.

Hinati-hati ito ng tig-P1,900 kada buwan para hindi umano sila maputulan. Bukod pa ito sa bagong bill nila kada buwan.

"Sana nga hangga't may pandemya, huwag munang magputulan kasi mahirap talaga ang buhay," ani Burce.

Pero ayon sa Meralco, kahit maraming customers ang hindi updated sa pagbabayad ng bill, wala pang napuputulan, kahit iyong may konsumong lagpas 200 kilowatt kada oras (kWh).

"Madami dito sa mga customers na ito nakikipag-usap naman sa amin at kami, 'di namin prayoridad ang disconnection," ani Meralco spokesperson Joe Zaldarriaga.

"We are here to assist at kausapin lang kami para makahanap tayo ng middle ground o solusyon," dagdag niya.

Overcollection, undercollection papatak sa January bill

Ngayong Enero rin ibabalik ng Meralco ang sobrang nakolekta sa mga kostumer nitong mga nakalipas na buwan.

Pero Enero rin sisingilin ng Meralco ang kulang na koleksiyon noong mga nakaraan, kaya kumbaga, magbabangga ang overcollection at undercollection ngayong buwan.

Ang overcollection na ire-refund ay lagpas P1 bilyon pero ang undercollection naman ay nasa higit P2 bilyon, na 2 taong babawiin ng Meralco.

Paliwanag ng Energy Regulatory Commission (ERC), sumosobra o kulang ang singil sa kostumer dahil may delay sa pasok ng datos kada buwan.

"Ang naging policy is kung ito ay refund, madalian ipapa-refund at kung ito ay koleksiyon, maari naming palawigin 'yong pagkolekta para ang impact sa consumer ay hindi naman ganoon kalaki," ani ERC Commissioner Rexie Baldo-Digal.

Bawal-singil na P0.11 kada kWh umano ang epekto nito sa kostumer pero may ibang salik na puwedeng magpataas ng singil ng kuryente ngayong Enero.

"This will be one of the factors that will definitely help in case there will be an upward adjustment and kung downward adjustment naman, kahit papaano makakadagdag pa," ani Zaldarriaga.

Sa Biyernes pa iaanunsiyo ng Meralco ang pagbabago sa parating na bill ngayong Enero.

Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News