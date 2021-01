Mga pribadong kompanya, dapat bang payagang mag-angkat ng COVID-19 vaccine?

Hawak ng isang babae ang maliit na boteng may COVID-19 vaccine" sticker at isang syringe sa isang retratong kinuha noong April 12, 2020. Dado Ruvic, Reuters/file

MAYNILA - Umaapela ang grupo ng mga malalaking negosyante na payagan silang mag-angkat ng coronavirus disease (COVID-19) vaccine na libreng ipapamigay sa kanilang mga empleyado.

Ayon kay Francis Chua, chairman emeritus ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, gobyerno lang kasi sa ngayon ang maaaring makipag-usap sa vaccine suppliers.

“We have to protect our employees without them there could be no operation at all and that's the reason why the private sector is appealing to the government to allow us to import of course with full coordination with the government,” ani Chua.

Bukod pa rito, hiling ni Chua na gawing “tax-free” ang pag-import dahil hindi naman nila ini-negosyo ang bakuna.

Nilinaw din ni Chua na wala silang isinusulong na ano mang brand ng vaccine basta ito ay aprubado ng Food and Drug Administration.

Samantala magkakapirmahan na rin sa susunod na linggo ang grupo ni Presidential Adviser on Entrepreneurship Joey Concepcion at ang AstraZeneca para sa 3.7 milyong doses ng bakuna.

Sa presyong mahigit 5 USD (P250) kada dose) may 240 kompanya nang may libong empleyado na pasok sa second batch ng order.

“Mas marami ngayon, mas inclusive sya, siyempre we cannot accommodate the very small order na less than 1,000 doses. Mahihirapan talaga dito ang micro and marami ring entrepreneurs na wala ng pera para sa mga vaccines kasi medyo ang cash flow nila masyadong mahigpit ngayon,” ani Concepcion.

Sa Mayo darating ang kalahati ng vaccine order na ido-donate sa gobyerno.

Kalahati naman umano rito ang ituturok sa kanilang mga empleyado.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News

