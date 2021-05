Malapit na nga bang makulong si Trump?

Bagama’t alam ng buong mundo na si dating Pangulong Donald J. Trump ay nilampaso noong nakaraang halalan sa Estados Unidos, imbes na manahimik, tuloy pa rin ang kanyang panggugulo sa lipunang Americano. Patuloy niyang pinagkakalat na siya daw ay dinaya, at marami pa rin ang naniniwala na pekeng Presidente si Joe Biden. Para bagang mayroon ding “DDS” si Trump!

Ang kalakhan naman sa America ay naniniwala at sumusunod sa katotohanan! Ang pag-papatakbo ng demokrasya sa America at ang papel na ginaganap ng tuntunin ng batas (rule of law) sa pang araw-araw na pamumuhay ay nagdudulot ng napakagandang halimbawa para sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Filipinas.

Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin naman ang pagsisiyasat sa lahat ng mga katiwalian at pinaghihinalaang kawalanghiya-an ni Trump hindi lamang noong siya ay nanunungkulan pa at may-kapangyarihan kundi pati na rin noong siya ay negosyante pa. “Nobody is above the law,” wika sa Ingles. “Walang sinumang nakakahigit sa batas.” (Kung gustong mag-pasikat, sa Latin naman ay: “nemo est supra legesa!”)

Dito sa Pilipinas, ating magugunita na bahagya nating naranasan ang katulad ng nabanggit: “Nobody is above the law,” noong kapanahunan ni Pangulong “Noynoy” Aquino. Naka-tikim ng pataw at na-ipakulong ang mga salarin! Kung kaya naman sa wastong paghalal ng pambansang pamunuan sa darating na taon, sikapin natin na muling magbalik at umiral ang wastong pagpapatupad ng batas.

Samantala, balikan natin si Trump-o!

Hindi pa natin malalaman sa kasalukuyan kung ano ang tiyak na petsa ng pormal na pag- sampa ng mga kaso laban kay Trump, nguni’t narito ang lista ng mga kasong aking nakalap.

Una sa lahat, sa New York, kung saan ang mga piskal o ‘prosecutor’ (Southern District Attorney/DA) ay matagal ng nag sisiyasat ng mga pandaraya ni Donald J. Trump sa kanyang mga negosyo. Halimbawa, kung sa mga banko na kanyang inu-utangan, pinalalaking di hamak ang halaga ng kanyang mga ari-arian at kung sa pag-babayad naman ng buwis, ang siya mismong ari-arian ay binabababa namang masyado ang halaga!

Dati-rati, kasong sibil lang sana, nguni’t ibinalita ng NY State Attorney General na ang mga usaping ito ay inangat nang bilang krimen. Ang pagdaraya at palusot sa buwis ay posibilidad na maging krimen. Ating magugunita na si dating Pangulong Trump ay negosyanteng maka-anim na beses na mag-deklara ng ‘bankruptcy,’ (bankarote) upang ma-iwasan ang pag-bayad sa mga utang ng mga neegosyo niyang nagsipalpakan!

Sabay daya ang kanyang pag-sumite ng kimauukulang buwis!

Ang pangyayaring ito ay ay ka-unaunahang halimbawa ng pagsisiyasat sa negosyo ng isang dating Pangulo sa America. Dapat din nating banggitin na dalawang opisina ang nag hahabol kay Trump — District Attorney ng Manhattan sa Lungsod ng New York at ang Attorney General naman ng Estado ng New York.

Ang mga may kapangyarihan naman sa State of Georgia, inumpisan na rin ang ‘criminal probe’ (pang-kriminal na pagsisiyasat) ang kasong pakiki-alam sa halalan. Mayroong katibayan, (recording ng boses in Trump) na inuutusan and tinatakot ni Trump ang Comelec ng Georgia (state Election Commissioner) na dayain ang bilang ng mga bumuto para lumabas na siya ang nanalo sa Georgia.

Dagdag pa rito ang mahigit sa dalawang dosenang kasong kinasasangkutan ni Mang Donald. Siya ay nasakdal sa mga reklamong isinampa ng mga babaeng kanyang hinalay. Kabilangan na rito ang mga salang pambabastos, panghihipo, paghalik, pag-gahasa at paninirang puri. Kasama rito ‘yong ‘callgirl’ na si “Stormy Daniels” na tumanggap ng kabayarang $130,000 para lang tumahimik at huwag ibunyag ang kanilang relasyon. Ayon sa testigo, ang salaping ipinang-bayad ni Trump ay mula sa pondong kontribusyon sa kampanya.

Ang dating abogado naman ni Trump na si Rudolph Giuliani (dating District Attorney at naging Mayor pa ng New York City) ay iniimestiga na rin. Mukhang lahat ng kaso laban kay Giuliani ay sabit din si Trump. Halos lahat ng mga aktibidades ni Giuliani ay kaugnay sa paglilingkod nito kay Trump. Marahil sangkot at kasabwat si Trump sa mga kasong isasampa kay Giuliani.

Inyo sigurong matatandan ang unang “impeachment” ni Trump. Ito ‘yong pagharang ni Trump sa ayuda para sa bayan ng Ukraine. Sinuspindi ni Trump ang tulong na pinansyal para Ukraine habang ang pinuno nito ay hindi naglalabas ng impormasyong makasisira sa kandidatura ni Joe Biden. Nangangahulugan na pinipilit ni Trump ang isang ibayong bansa, Ukraine, na maki-alam sa halalang pawang pang-America lamang. Kasama rin dito ang panghhimasok ng Russia sa pagkakahalal ni Trump noong 2016. Namagitan dito si Giuliani, bilang kautusan ni Trump.

Ang gusot na ito ay nag-bunga sa “Congressional Investigation” na pinamunuan ni Robert Mueller, dating Director ng FBI. Natuklasan ng Mueller Report na mayroong mga pagkilos si Trump sa usaping Ukraine na posibleng labag sa batas. Kung kaya naman, ngayong wala na sa katungkulan si Trump, maari na siyang sampahan ng kaso. Ang District Attorney sa Washington D.C. ay kasalukuyang pinag-aaralan ang kasong paghadlang o pagharang ng katarungan o obstruction of justice laban kay Trump.

Ang akala kasi ni Trump ay dahil siya ay ang makapangyarihang Presidente, hindi siya maabot ng pag-uusig. Ngayong wala na siyang katungkulan at kapangyarihan, maari na siyang tugisin. At dahil maraming ibang taong sangkot at kasabwat si Trump sa kanyang mga kabulustugan, maaring ang ilan sa kanila ay mag-testigo laban kay Trump, makaiwas lang kaparusahan.

Sa aking paningin, sa lahat ng mga kasong nakabinbin o di kaya’y namiminto, ang pinaka mabigat ay ang mala-himagsikang paglusob at pagsalakay ng mga loyalist ani Trump sa Washington D.C. Capitol, bahay ng Congress, noong ika-6 ng Enero. Hindi lamang buhay at gusali ang nawasak, kundi ang demokrasya mismo ay muntik nang mabaon sa malubhang panganib! Mahirap burahin sa kasaysayan ng America ang pangyayaring ito.

Si Donald J. Trump mismo ang nag-udyok at nag-hikayat (incitement to riot/rebellion) sa libu-libong kanyang pinaniwala na siya daw ay dinaya! Isinagawa ang marahas na pigilin ang Congreso na kumpirmahin at isakatuparan ng tagumpay ni Joe Biden.

Nag-hihintay ng aba ang kalaboso! Abangan!

