Paano maging wais mom sa new normal?

Ang pamamahala sa mga gawaing-bahay ay hindi madali, at madalas ang mga nanay ang nagsusumikap upang panatilihing maayos ang isang tahanan.

Habang iniisip ang kalusugan ng bawat miyembro ng pamilya, ang mga ina ay kailangan ding mag-isip kung paano masulit ang kanilang oras at pera, habang pinapatakbo ang bahay. Lalo na ngayon na mahirap ang panahon at ang lahat ay gumagawa ng paraan upang makatipid.

Nanay, kung ikaw ay naghahanap ng paraan upang mas maging mabisa ang pagpapatakbo ng iyong tahanan, narito ang ilang madiskarte tips.

Maghanda ng pagkain nang maaga

Maghanda ng menu para sa buong linggo upang posible ang isahang biyahe sa palengke sa halip na pabalikbalik dito. Bumili nang maramihan kung maaari upang makatipid sa pagpunta sa merkado.

Kapag nagluluto, tingnan kung maaari mong gawin ang lahat ng pagkain para sa araw na iyon nang sabay-sabay upang isang beses ka lang magluluto at maglilinis. Sulitin ang paggamit sa mga natirang pagkain, upang mas makatipid sa oras at pera.

Magkaroon ng routine at magtalaga ng mga gawain

Dahil sa kasalukuyang krisis, maraming tao ang makikinabang sa pagkakaroon ng daily routine.

Pag may isang schedule na susundan araw-araw, hindi na kailangan ang stress sa umaga dahil alam na ng lahat kung ano ang kailangan nilang gawin.

Maaaring ikaw ay isang supermom na susubukang gawin ang lahat mag-isa, ngunit mas mabisa kung isasama mo ang mga miyembro ng pamilya sa gawaing bahay. Subukan magtalaga ng mga maliliit na gawaing-bahay sai bang miyembro ng pamilya tulad ng paghuhugas ng pinggan.

At dahil nakatipid ka sa oras dahil dito, mabibigyang-panahon mo pa ang iba pang mga mas importanteng gawain. Tandaan, isang mahalagang aspeto sa pagpapatakbo ng isang mahusay na tahanan ay ang pagtutulungan.

Maging wais sa labada

Dahil ang karamihan ng tao ay pinili pa rin na manatili sa loob ng bahay, piliing tiklupin na lang ang mga nilabhang pambahay sa halip na plantsahin ang mga ito. Kapag namamalantsa, i-unplug naman ito kapag dalawang pirasong damit na lamang ang natitira dahil nananatili pa rin ang init dito at para makatipid ka sa kuryente.

Ang isa pang tip ay siguraduhing sulit na detergent ang inyong piliin para sa paglalaba. Alamin na hindi mo kailangang magbayad ng mahal upang magkaroon ng maputi, malinis, at mabangong mga labada.

Tulad na lang ng wais laundry brand na Surf.

With its Active Clean Technology, ang Surf ay nagbibigay ng mas pinabisang linis, puti, at bango (vs. previous formulation) na tulad ng mga mamahaling panlaba, pero sa murang halaga lang. Ang bawat sachet pa ng Cherry Blossom at Rose Fresh ay may 50% more fill pa (vs. previous Surf Powder 50g) sa parehong presyo na P5.50 SRP lang! Tunay na mas wais choice para sa paglalaba.

'Sing-galing ng mamahaling panlaba, pero di mamahalin. Mega laki, mega galing, mega wais!

Mga nanay, laging tandan na hindi kailangang gumastos ng mahal para sa de-kalidad na panlaba. Piliin lagi kung saan makakakuha ng more for less.

Higit sa lahat, maglaan ng oras para sa iyong sarili

Ang mga nanay ay palaging on the move 24/7. Upang maiwasan ang sobrang pagod, kailangang isama mo ang me-time sa schedule.

Maaaring hindi ito mahalaga para sa 'yo dahil madami pang mas dapat gawin tulad ng paglilinis ng sala, paghahanda ng pagkain, paglalaba, at iba pa. Ngunit ang bawat ina ay kailangang magkaroon ng oras para sa sarili. Paano mo mapapatakbo ang isang bahay nang mahusay kung ikaw ay palaging pagod at stressed?

Nakagawian ng mga nanay na unahin ang kapakanan ng mga anak, ngunit huwag din kakalimutang ingatanan ang sarili. At pagkatapos maglaan ng oras upang magpahinga at mag-refresh, maaari ka nang gumawa ng mas maraming madiskarteng desisyon para sa bahay.

Tulad sa buhay, hindi kailangang sarilihin ang pagpapatakbo ng tahanan. Sa tulong ng mga madiskarteng tips, lahat ng nanay ay puwedeng maging wais sa new normal.

NOTE: BrandNews articles are promotional features from our sponsors and not news articles from our editorial staff.